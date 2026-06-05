Дети устроили опасные игры в песчаном карьере в Карелии

В Пряжинском районе несовершеннолетних заметили в опасном месте

Фото: Администрация Матросского сельского поселения

Сотрудники администрации Матросского сельского поселения в Пряжинском районе Карелии увидели несовершеннолетних в песчаном карьере.

«Мальчики 6-7 лет были замечены играющими в песке на строительной площадке по ул. Пряжинское шоссе п. Матросы (в районе бывшей заправки). Ребята выкапывают ямы (норы) в песчаном грунте, прыгают со склона.

После устного предупреждения дети остались в потенциально опасном месте»,

— сообщает администрация Матросского сельского поселения.

Администрация поселения обращается к родителям с настоятельной просьбой усилить контроль за детьми, особенно вблизи потенциально опасных объектов. Важно не только не оставлять малышей без присмотра, но и провести с ними разъяснительные беседы о правилах безопасности. Дети в силу своего возраста не всегда осознают всю серьезность рисков, связанных с играми в таких местах.

Песчаные карьеры, несмотря на кажущуюся безобидность, представляют собой крайне опасную среду. Особенности сыпучих грунтов, возможность внезапных обрушений склонов и провалов могут привести к самым трагическим последствиям, включая серьезные травмы и даже гибель. Рытье туннелей и прыжки с высоты в таких условиях – это не просто детские забавы, а реальная угроза жизни и здоровью.