Объявлен еще один участник фестиваля «Воздух Карелии-2026»

Этим летом в Петрозаводске выступит группа Id Aho. Нового участника объявили организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (6+).

«Ребята покорили нас на недавних очных прослушиваниях в Питере - их сразу отметили за живую подачу материала и умение найти контакт со слушателем. Команда играет современный поп‑рок с текстами о простых, но важных вещах, а их музыка звучит искренне и знакомо, словно разговор с близким другом за чашкой кофе»,

- представили артистов организаторы главного музыкального приключения карельского лета.

С 11 по 14 июня на аэродроме «Пески» также выступят АлисА, Radio Tapok, Гарик Сукачев, Комната Культуры, NЮ, Вадим Самойлов I Агата Кристи, Sqwoz Bab, Сектор Газа (участники золотого состава, Ирина Клинских и группа «Черный Вторник»), Горшенев, Линда, Северный Флот, Эпидемия, Гудтаймс, Пламенев, полналюбви I polnalyubvi, Игорь Растеряев, Трубецкой, Йорш, Операция Пластилин, Спектакль Джо, Бригадный Подряд, Стигмата I Stigmata, Слот, Nagart, Потомучто, ДМЦ | Дороги Меняют Цвет, Дистемпер I Distemper, Ангел НеБес, Монгол Шуудан, Разные Люди, Тролль Гнет Ель, Торба-на-круче, Селлаут I Sellout, Альянс, Наконечный, Хельвеген I Helvegen, Раммпроджект I RammProject, Включай Микрофон! Скворцы Степанова, Катюша, Лица, Mr. Macbet и другие.