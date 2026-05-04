В понедельник в Карелии ожидается дождь

Сегодня, 4 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём дождь. Ветер днём юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +11,+13°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Днём по южным и центральным районам небольшой, местами умеренный дождь. Ветер днём юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём +10,+15°С, на юго-западе до +7°С.

По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале днем +12 °C.

В Кеми днем +11 °C.

В Кондопоге днем +15 °C.

В Медвежьегорске днем +15 °C.

В Олонце днем +16 °C.

В Пудоже днем +16 °C.

В Сегеже днем +13 °C.

В Сортавале днем +10 °C.

В Суоярви днем +15 °C.