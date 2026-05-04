Петрозаводчанка проснулась от телефонного звонка и едва не умерла

Жительница Карелии едва не умерла, проснувшись от телефонного звонка. Рядом оказался муж, который смог запустить сердце 48-летней петрозаводчанке и вызвать скорую помощь.

В больнице скорой и экстренной медицинской помощи у петрозаводчанки выявили на кардиограмме редкую патологию - синдром удлиненного QT. Патология может возникнуть на фоне эндокринных изменений или быть врожденной. Часто она встречается у детей, до взрослого возраста люди крайне редко доживают, так как умирают от нарушений сердечного ритма.

Петрозаводчанке назначили специальные препараты против аритмии, установили под кожу кардиовертер-дефибриллятор в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова Минздрава России. Женщину уже выписали, сейчас она наблюдается в городской поликлинике. Также врачи обследуют детей петрозаводчанки, так как синдром удлиненного QT может быть генетическим заболеванием.