Кремль анонсировал важное выступление Владимира Путина

Президент России выступит на параде 9 мая. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, выступление Владимира Путина будет важным, его ждет весь мир.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде, - сказал пресс-секретарь президента журналистам - Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет».

9 мая у российского главы будет напряженный день с двусторонними встречами с иностранными гостями.

Ранее сообщалось, что парад на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Воздушная часть парада состоится.