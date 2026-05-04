04 мая 2026, 07:50
Кремль анонсировал важное выступление Владимира Путина
Выступление российского президента на Параде Победы будет очень важным, как и в предыдущие годы
Президент России выступит на параде 9 мая. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, выступление Владимира Путина будет важным, его ждет весь мир.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде, - сказал пресс-секретарь президента журналистам - Его всегда ждет весь мир, оправданно ждет».
9 мая у российского главы будет напряженный день с двусторонними встречами с иностранными гостями.
Ранее сообщалось, что парад на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Воздушная часть парада состоится.