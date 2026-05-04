Петрозаводчанам дали уникальную возможность научиться строить дом

Плотники со всей Карелии ровно 20 лет назад съехались в Петрозаводск на семинар. Он стал первым таким «съездом плотников». Обработкой древесины люди занимались с давних времен. И год от года в республике оставалось все меньше специалистов, которые умели работать с деревом. Свои проблемы плотники сначала обсуждали в теории – за круглым деревянным столом, а на следующий день отправились на природу – на мастер-класс.

Чтобы так ловко управляться с топором, как это делал Петр Карелин, помахать им придется несколько лет. Причем, сам Петр был родом из Москвы, но уже 17 лет жил в нашей глубинке и возрождал плотницкое искусство. Тонкости мастерства он знал, как свои пять пальцев. Поэтому именно к нему все наши плотники отправились на мастер-класс.

Когда-то работать топором и ставить сруб умел каждый мужчина. Бревенчатый дом хорошо держит тепло. Его легко раскатать – то есть разобрать по бревну – и поставить на новом месте. А если одно бревно прогнило – его можно заменить. Наши предки знали, как строить хорошо.

«Это наиболее близко к природе такая конструкция, - считал Петр Карелин. – Берется бревно, ничего не отпиливается, никак не обрабатывается. Только окаривается. И бревна соединяются угловыми соединениями».

И с давних времен инструмент плотника – топор. Наши предки заметили, что дерево, обработанное пилой, легче впитывает влагу, соответственно – быстрее гниет. А если бревно обработать топором, то сруб из такого дерева простоит лет триста. Теперь традиционный для Русского Севера деревянный сруб стал редкостью. И в Карелии было мало умельцев его поставить.

«Мастера, высшие умельцы, которым передалось по преемственности от отцов, в основном… мужчины либо спиваются, и не находят себя в этом деле, либо у них нет работы, нет заказов на данное мастерство»,

- посетовала Татьяна Ваян, заведующая центром традиционных ремесел РК.

В школах обращаться с топором давно не учили. Современные мальчишки не то, что дом построить – не знали часто, как гвоздь забить. В то же время, в середине нулевых спрос на бревенчатые дома начал расти. Денису Ермакову не хотелось жить в городской квартире – соседей много, экология не та. Но ему не хотелось покупать готовый сруб – он задумал построить дом своими руками: «Чтобы запомнилось, кто строил, кто делал. Чтобы было родовое гнездо, скажем так. Раньше ведь так было». Землю Денис купил. Но поставить сруб в одиночку – задача невыполнимая. Поэтому он договорился с мастерами из плотницкой школы, что пройдет у них курс обучения.

В Карелии выбрали «Музей года»! Престижное звание получил в 2006 году Олонецкий национальный музей. На республиканском конкурсе ежегодно определяли, какой районный музей станет лучшим. В тот раз участвовало 12 из них. Соревноваться пришлось за дипломы в восьми номинациях. «Электронный ресурс, Экспозиция года, Событие года, Издание года и так далее, - перечисляла Анна Ефимова, начальник отдела Минкультуры РК. – То есть практически по всем направлениям деятельности существуют номинации, в которых представлены муниципальные музеи Карелии».

По традиции в рамках конкурса «Музей года» прошел и конкурс музейных проектов. Победителем, получившим финансирование в размере 100 тысяч рублей, стал Калевальский музей с проектом «Рун неспешное сказанье». А лучшим музеем в том году единодушно признали Олонецкий национальный музей. Помимо диплома ему подарили 25 тысяч рублей. По словам директора музей Натальи Николаевой, победа была бы невозможной без любви сотрудников музея к своему делу: «Они не просто работают, а работают творчески. Отдают ему не только рабочее время, но и свободное, и вечернее. И очень любят свой музей, дело, которым занимаются, любят ту территорию, на которой живут». И это была не первая победа Олонецкого музея. В 2003 году он уже получал это звание, а также вошел в тройку лидеров на Российском конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире».

Но не в наградах дело – это событие, по словам Натальи Николаевой, было хорошим поводом встретиться всем музейщикам Карелии вместе и посмотреть – кто и что делает, поучиться чему-то у других, и свои навыки продемонстрировать. В мае на площади Кирова победители конкурса смогли представить свои наработки на празднике «Кижи – мастерская детства». И все конкурсные работы были представлены на сайте Краеведческого музея (ныне – Национальный).

