На открытии выставки в музее Карелии всех угощали пивом

Петрозаводский Краеведческий музей (ныне — Национальный) ровно 20 лет назад к своему юбилею решил удивить посетителей новой выставкой. Тогда ему исполнилось 130 лет. Впервые за всю историю музея открытие экспозиции сопровождалось выступлением популярной группы и... страшно представить — раздачей пива! По традиции каждый свой юбилей Краеведческий музей отмечал выставкой, посвященной карело-финскому эпосу «Калевала». В 130-ую годовщину посетители небольшого сумеречного зала испытали «культурный шок». Настолько непривычной была для нашего музея эта выставка с названием «Калеватар».

Автор выставки Варвара Лебедева пояснила, что это — жительница Калевалы. Необычная экспозиция — плод творческого союза научного сотрудника музея Варвары Лебедевой и художника Сергея Терентьева. Сами создатели называли свое детище импровизацией, где представлены не конкретные образы, а ассоциации.

«Не один образ на выставке не однозначен. Мы и не преследовали такой задачи. Там нет табличек — это то, это другое. Мы подходили с каких позиций? Во-первых, сама тема уже довольно скучная, замусоленная. Хотелось бы этот «гербарий» размочить»,

- пояснил Сергей Терентьев.

В который раз перечитав эпос, Варвара Лебедева представила себя на месте его героинь. Так родился образ Калеватар, в котором воплотилась сама женская сущность. По идее Варвары, Калеватар засыпала и видела сны. Каждый раз превращаясь в ту или иную героиню эпоса: «Вот она — Воды хозяйка, мать Земли и дева Неба».

В следующем сне она — Лоухи, хозяйка мрачной Похьелы. Или хранительница ключей от лесных амбаров Миеликки. У Сергея Терентьева были свои ассоциации, связанные с женскими образами «Калевалы»: каменное яйцо, фрагменты нарядов, старинная колыбель, бык, которого подарили Невесте Похьелы. И даже старинный рецепт пива, которое варила Осмотар. Материалы, из которых были изготовлены экспонаты, самые неожиданные. Сочетание старинной и современной техники поражало гармоничностью. Инсталляции, фотоколлажи, плетение из проволоки, а также резьба по дереву, вышивка и керамика. «Ассоциации наши по образам — они во многом ассоциации современного человека. С тем же Сампо. У каждого свои версии. У каждого возникает какой-то щелчок. Это какая-то мельница. Но у всех же она разная», - объясняла Варвара.

Само собой, говоря о мельнице, нельзя забывать и о мельниках! Музыка «Мюллярит» (в переводе — «Мельники»), сочетающая в себе древние корни и современное звучание, была как нельзя более кстати на открытии новой выставки. Которая плавно перетекла в душевную вечеринку с бесплатным пивом.

И еще одно беспрецедентное событие произошло в Петрозаводске. Глава Карелии Сергей Катанандов вручил республиканскому управлению налоговой полиции автомобили: две «Волги» и шесть «Жигулей» на общую сумму 900 тысяч рублей. У здания управления налоговой полиции на Первомайском проспекте было оживленно. Четкий строй людей в погонах и шеренга машин. По решению правительства крупная сумма была выделена из карельской казны на покупку транспорта. К подарку прилагалось и напутствие председателя правительства: «Нам бы хотелось, чтобы ваш труд был замечен. Чтобы все события проходили мирно, по-семейному, но с другой стороны — жизнь нас заставляет держать порох сухим. Закон для всех закон! Закон и наказание должны быть неотвратимы. Если люди пытаются обманывать граждан, они должны получить по заслугам».

Главный федеральный инспектор по РК Валентин Шмыков и начальник управления налоговой полиции Виктор Латыпов отметили, что без хорошей материальной поддержки невозможно выполнение ответственных задач, которые поставило государство перед налоговой полицией. «Наша задача, чтобы наш налогоплательщик имел высокий имидж в стране. Мог спокойно работать и развиваться», - заявил Виктор Латыпов. Кстати, это была не первая помощь карельского правительства правоохранительным органам. Буквально незадолго до этих событий, ключи от автомобилей Сергей Катанандов вручал работникам ГИБДД и Управления по борьбе с организованной преступностью.

Реформа российского образования не обошла стороной Карелию. С 1 сентября было решено начать эксперимент по совершенствованию содержания и структуры общего среднего образования. Учащиеся восьми карельских школ отныне будут сидеть за партами по 12 лет — сообщили журналисты. Учащиеся четырех городских и четырех сельских школ Карелии с 1 сентября стали участниками самого большого в России эксперимента в области образования.

Например, в Школе искусств и школе №6, в Костомукшской и Медвежьегорской гимназиях, в школах Великой Губы и Эссойлы будут учить школяров 12 лет. Главная задача эксперимента — повысить качество образования.

«Он рассчитан на 7 лет. В этом году в эксперимент вступают первые классы и профильная школа — десятые классы. Со следующего года вступает основная школа — пятые и седьмые классы», - пояснила Надежда Грибанова, начальник отделения общего среднего образования министерства образования РК.

Эксперимент привлекал хотя бы тем, что не предполагал какого-либо давления сверху. Образовательные учреждения могли выбрать один из трех новых учебных планов. В рамках эксперимента будет апробированы новые учебные программы, новое содержание предметов. Английский язык дети начинали изучать со второго класса (как в школах с углубленным изучением).

Уже в начальной школе начали изучение информационных технологий. Собирались внедрять здоровьесберегающие технологии. Основное образование будет дано в течение десяти лет, а 11 и 12 классы станут профильными, что особенно важно для сельских школ — говорили в минобразе. На селе готовиться к поступлению в среднее техническое или высшее учебное заведение было практически негде.

В связи с экспериментом остро стоял вопрос о воинской службе. Дети по-прежнему шли в школы с 6-7 лет, но при 12-летнем обучении должны были закончить ее 19-летними, то есть в призывном возрасте.

«Нам известно, что в Государственной думе сейчас находятся поправки к закону о воинской службе и об отсрочке от службы в армии до 20 лет. К этому времени, я надеюсь, этот вопрос будет решен», - пояснила Грибанова.

Как и всякое новое начинание, эксперимент был связан с определенными трудностями. Основная головная боль — обеспечение школ компьютерами и учебниками. В министерстве образования с этим обещали разобраться до 1 сентября. Главное, что учителя школ-экспериментаторов были морально готовы к новшествам. Тем более, что этим школам обещали дополнительную материальную поддержку: «Мы хотим, чтобы учителя были дополнительно мотивированы на эксперимент, в том числе и материально. Но пока до конца этот вопрос не проработан». При таких условиях, вероятно, и другие школы хотели бы подтянуться в эксперимент, но увеличивать в нем число школ было нельзя.

Таким было 21 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.