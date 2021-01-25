Каково студенту работать в месте, которого все боятся? Откроем тайну!

Студенты сегодня отрываются на многочисленных вечеринках. Имеют право. Ведь 25 января мы не только поздравляем всех Татьян с именинами, но и отмечаем День студента. Ровно 20лет назад журналисты телекомпании «Ника», архивом которой мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, отправились в гости к студенту, который совмещал учебу и работу. И работа эта была не для каждого.

Знакомьтесь — Андрей Робонен, студент первого курса медицинского факультета ПетрГУ. Скорей всего Андрей уже давно работает врачом, кто знает его — пишите в комментариях! В свободное от учебы время Андрей, как и многие его однокашники, подрабатывал. И его работа, хотя и нельзя было ее назвать престижной, была интересной и необычной. Многие студенты медфака хотели бы оказаться на месте Андрей. Пора приоткрыть завесу тайны: Андрей работал лаборантом в морфологическом корпусе медфака, то есть попросту говоря, имел дело с трупами: «Я выдаю студентам препараты, принимаю их обратно, работаю с трупным материалом. Таскаю их и бачки с органами».

Недостатка в материале работники морфологии не испытывали. Но возникал резонный вопрос: «откуда дровишки»? Андрей ответил: «Трупы у нас берутся из психоневрологического диспансера, из домов престарелых, это отказные. То есть люди, за которыми не пришли, без родственников. Был случай, что тело нам хотели дать и мы уже даже начали его принимать, но приехала какая-то женщина, сказала, что это ее муж, и забрала его. Мы еще не начали с ним работать. Вообще, их привозят, я их принимаю. Со старшими лаборантами мы производим с ними всякие манипуляции, опускаем в ванны, в которых они лежат еще целый год. А потом только их студенты препарируют, учат на них мышцы, органы, сосуды, нервы».

Работа эта не для слабонервных. Не всякому под силу иметь дело с таким материалом. Но Андрей не просыпался в холодном поту по ночам.

«Бабушки тут боятся. Заставляют закрывать все двери, чтобы... ну вдруг они тут встанут, будут ходить, - улыбался студент. - Они трупов боятся».

Конечно, отсутствие страха не означает, что лаборант не испытывает никаких чувств, подобный род занятий все равно накладывает отпечаток: «Брезгливый становишься. Чуть руки запачкал — сразу мыть идешь. Гораздо чаще чем обычные люди».

Кстати, очень неплохое качество по нынешним временам! Получал Андрей за свою работу 250 рублей в месяц (для сравнения: дворник с полным рабочим днем получал в те годы — 600 рублей). При том, что занят Андрей был три дня в неделю по пять часов: «Плюсы в том, что я на рабочем месте могу учиться и получать за это деньги».

Группа «Мюллярит», пик популярности которой пришелся как раз на конец 90-х - начало нулевых, имела в те годы немало фанатов в Европе. А в январе побывала на первых гастролях в Москве. Наконец-то «мельники» получили признание и в России. Гастролям предшествовала мощная раскрутка. Музыканты провели ночь в эфире программе «Антропология» Дмитрия Диброва на канале НТВ. Ведущий принципиально не знакомился со своими героями до прямого эфира. За 15 минут до записи ему передали краткую информацию о «Мюллярит», он попил кофе с ребятами, и эфир начался. Как утверждали «мельники», избалованные нашей телекомпанией, после закалки «Никой» они уже не боялись «сниматься в кино». Когда съемка программы завершилась, им не удалось побеседовать с Дибровым. «Вручили ему бутылку Карельского бальзама, который он сразу засунул запазуху, счастливый и довольный побежал домой. Обняв свою девушку за талию», - сообщил «мельник» Сергей Зобнев.

Разумеется, наши музыканты расспросили про девушку Диброва знающих людей с НТВ. Знающие люди рассказали, что длинноногая красотка у Диброва появилась недавно, после того, как неженатый телегерой расстался с одной известной манекенщицей. Впрочем, никакая манекенщица не сравнится с тем впечатлением, которое производила на телезрителей скрипачка «Мюллярит» Танюша. После одного концерта коллеги с трудом отбили ее у поклонников.

«В ЦДХ в гримерку ей забежал какой-то маньяк, стал целовать ей ручки, говорил: ой люблю скрипачку, ой какая девочка», - поведал Сергей. Восемь концертов за пять дней отыграли в Москве музыканты. И все с успехом. После выхода «Антропологии» вся околомузыкальная тусовка Москвы знала, кто такие карельские «мельники». «Когда мы выходили на сцену, сразу же зал засвистел, захлопал, затопал, как будто нас любят и очень давно знают», - поделился Зобнев. А ведь были времена, когда группу «Мюллярит» карельские чиновники от культуры не признавали. Но потом стали активно помогать — выделили помещение под Центр музыкальных инициатив, аппаратуру. Уже девять лет музыканты зарабатывали себе на пропитание сами. «Кто знает — если бы нас посадили в комфортные оранжерейные условия, дали бы государственное обеспечение, может быть, «Мюллярит» и не состоялась бы как группа. Музыкант должен быть голодным», - заключил Сергей Зобнев. Цель, которую поставили перед собой наши фолк-музыканты — засветиться в столице нашей Родины — была достигнута. Весной мельники обещали повести в Москву не только себя, но и другие наши группы — на фестиваль карельской музыки.

Таким было января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото psychologies.today)