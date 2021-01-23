Первый канал предложил петрозаводчанам исполнить заветную мечту

Некогда супер-популярная программа «Взгляд» разыскивала новых ведущих. В том числе среди жителей Петрозаводска. Попытаться стать звездой мог каждый. Для этого необходимо было иметь желание и заветную мечту. И кстати, в отличие от других случаев, участникам не требовались огромные суммы денег, чтобы попасть на Первый канал.

Мечта есть у каждого из нас. Бывают случаи, когда своей мечтой имеет смысл поделиться. Такой случай представился молодым петрозаводчанам, которые собрались в актовом зале ПетрГУ чтобы участвовать в конкурсном отборе на роль ведущих Первого канала — программы «Взгляд».

«Это первый тур, сейчас мы отбираем некоторое количество людей, а дальше в эфире телезрители голосуют за понравившегося человека. Если человек держится несколько эфиров, мы через какое-то время ему предложим работу», - пояснил Максим Лысый, представитель телекомпании «Вид». Чтобы стать участником отбора, нужно было заполнить анкету, где кроме обычных пунктов значились, к примеру, такие: чем вы готовы пожертвовать ради большой мечты — готовы ли вы ради этого изменить род занятий, круг общения, город, страну, внешность, пол? Впрочем, склонность к подобным жертвам не была определяющим критерием. Главное, по словам организаторов просмотра, чтобы человек был интересен. Чтобы у него было огромное желание изменить свою жизнь, свою страну, добиться чего-то существенного. И конечно же — чтобы у него была мечта.

«Большая мечта — это один из новых проектов. Это сейчас немножко используется во «Взгляде», но через какое-то время это будет отдельная программа. Смысл в том, что куча молодых интересных ребят, у них есть идеи, у них есть мечта, но в силу каких-то причин они не могут ее реализовать. А мы можем в этом помочь. Но, конечно, это должна быть мечта. А не просто: «я хочу много денег» или «я хочу отдыхать на Канарах», это скучно», - пояснил продюсер.

С каждым претендентом на роль ведущего видовцы разговаривали тет-а-тет, перед камерой. Каждому давали задание на импровизацию. Поэтому кастинг длился около пяти часов, ведь жаждущих перемен набралось около сотни.

«Буду рад за любого, кто из нашего города попадет туда, - говорили юноши, пришедшие на кастинг. - Необязательно — я, он, кто-то другой... Я даже не называю сидящих рядом со мной конкурентами. Это больше друзья по духу, люди, которые пришли, не побоялись камеры... Я не знаю, почему остальные не пришли — весь город! Это такая рука помощи», - говорили участники. В зале было много знакомых лиц, эти молодые люди потом стали известны у нас в городе, переехали в столицы. Посмотрите видео, может быть, вы тоже их узнаете! Правда, в программе «Взгляд» они замечены не были.

Советник председателя правительства Аврам Склярский вновь поменял место работы. В советские времена его назвали бы «летуном». Но в 90-е годы ему больше подходило определение «камикадзе». На какой только фронт работ не кидали этого профессионала, какие только ситуации он не разруливал. Камикадзе его в 2001 году называли, потому что Аврам Склярский возглавил управление системы ЖКХ в Карелии, эту отрасль он знал как свои пять пальцев, занимаясь городским хозяйством много лет в Петрозаводске. На брифинге в правительстве он был представлен журналистам в своем новом качестве.

Как последний редут в борьбе за выживание в ЖКХ выставило правительство Аврама Склярского. Если раньше он был советником Главы республики по этой же, самой отсталой отрасли, то в начале двухтысячных настала пора передать ему бразды правления. Его представили как первого заместителя председателя Региональной Энергетической комимиссии (РЭК), отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство республики. Павел Чернов, который помимо дорожной и строительной отраслей курировал также и отрасль ЖКХ, был резок в оценке деятельности карельских коммунальщиков: «В течение последних пяти лет пытаются всевозможные реформы применить, но к сожалению больших результатов и успехов это не дает. В Карелии мы больших положительных сдвигов не достигли».

Назначение 53-летнего Аврама Склярского на этот участок фронта вполне объясним. Человека более опытного в коммунальных делах в Карелии, пожалуй, тогда и не было. Достаточно вспомнить его работу в Петрозаводске, где авторитет Склярского среди столичных коммунальщиков был непререкаем. На новое место работы Аврам Михайлович шел с конкретными идеями: «Идея такова, что мы в рамках РЭК выстроим такую схему управления жилищно-коммунальным хозяйством республики, которая даст возможность, изучив состояние дел в конкретном районе, конкретном городе, сделать экономический анализ состояния дел, предложить технические или, может, экономические решения конкретных проблем».

Одной из главных задач, которую собирался решать Аврам Михайлович, была вода. В Петрозаводске проблема стояла очень остро. Он был убежден — необходимо достраивать второй этап очистных сооружений в городе. На подземные воды, как предполагали некоторые, надежды не было.

«Подземной воды хорошей — нет, - категорично заверил Склярский. - Та вода, которая есть, дебет ее абсолютно мал. Даже по расчетам института (водных проблем), все скважины, которые можно пробурить в округе Петрозаводска, они могут дать порядка тридцати тысяч кубов воды в сутки. Город сегодня потребляет 120-125 тысяч кубов в сутки». Новое назначение Склярского означало, что правительству надоело слушать жалобы коммунальщиков и потребителей их услуг. И оно готово к серьезному вмешательству в работу местных администраций, касающуюся работы ЖКХ.

Таким было 23 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото 1ul.ru)