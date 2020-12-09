Съемочная группа из Финляндии сняла клип на песню музыкантов Карелии

В Петрозаводске ровно 20 лет назад закончились съемки клипа группы «Мюллярит», которая родилась в 1995 году. Съемки вела в окрестностях столицы Карелии съемочная группа из Финляндии. Поводом для их приезда послужило желание Ристо Туоминена, ученика высшей профессиональной школы из Йоэнсуу снять клип на песню группы «Мюллярит» «Бродяга». На главную роль выбрали Лео Севеца, солиста группы и любимого певца тогдашнего министра культуры РК Татьяны Калашник. В полном составе музыканты группы собирались сниматься в Финляндии. А в Петрозаводске Лео пришлось отдуваться за всех: «Мне пришлось вчера простоять очень приличное время коленями в снегу. На кладбище. Такое мистическое было настроение. Ну и боль в коленках».

Лео настолько вошел в роль, что на следующий день приболел. Сюжет клипа в том, что ходит везде бродяга и вспоминает свою первую любовь. Таинственную возлюбленную играла молодая актриса Национального театра РК Оксана Терских. Работать в наших краях финнам было комфортно.

«Очень понравилось быть здесь в Карелии. Гостеприимные и доброжелательные люди. Очень много экзотических мест, которые мне нравится снимать», - говорил Ристо.

Особенно гостеприимно группу принимали в 17-м училище, где у нас готовили киноработников. В свою очередь руководитель группы, преподаватель Юкка Сало заявил, что собирается продолжить сотрудничество со студентами этого учебного заведения. Уже на финской территории: «Будет в декабре направлена делегация учащихся, которые будут проходить курсы в Йоэнсуу, и я там буду преподавать у них». Премьера клипа «Бродяга» обещала состояться во время знаменитой плавучей ярмарки-фестиваля «Фолкландия» во время перехода от Хельсинки к Стокгольму. Именно там бывало множество вип-персон и центральных СМИ Финляндии.

«С этого мы начнем распространение карельской культуры на этой стороне, так и на стороне финской, и во всем мире», - сказал Юкка.

Летом 2000 года в агрофирме имени Зайцева во время сельхозработ погиб 16-летний практикант. В декабре в Прионежском федеральном суде слушалось уголовное дело в отношении непосредственно виновного в несчастном случае. А также гражданское дело по иску, поданному родственниками подростка на сельхозпредприятие. Дело было так: в июне в агрокомплексе имени Зайцева проходили практику студенты ПТУ. Им должны были предоставить работу по специальности. Но летом они занимались делом, никакого отношения к будущей профессии не имеющим: они разгружали железнодорожные вагоны с комбикормами для скота. Именно тогда и произошла трагедия, в результате которой один из подростков погиб, а второй получил тяжелые травмы. Двое несовершеннолетних юношей открывали люки на вагонах и их просто засосало в воронку из 62 тонн кормов. Данные работы считаются опасными. И даже взрослые допускаются до них после инструктажа по технике безопасности.

А вот инструктажа-то и не было. Это было установлено. Остальные, не столь явные подробности произошедшего, выясняли многочисленные комиссии и правоохранительные органы. Поначалу транспортная прокуратура, в чьей компетенции находилось дело, закрыла его, не усмотрев состава преступления. По настоянию родственников и адвокатов потерпевших, спустя некоторое время, к расследованию приступили вновь.

«Следствие выявило и суд показывает, что там в совхозе изначально бардак. Начиная от техники безопасности, кончая — кто ребят посылал, чего, как вагоны разгружали, какие ответственные лица, ничего не понятно», - говорил Юрий Павловский, отец выжившего юноши. Дело довели до суда, который проходил два дня. Помимо уголовного дела слушалось и гражданское, по удовлетворению иска родственников к агрофирме имени Зайцева. Сама администрация сельскохозяйственного предприятия оплатила похороны Жени Ходищева и лечение в санатории Кости Павловского.

«Отношение вроде неплохое. Сочувствуют нам, конечно. Директор так и говорит, что я, как человек, понимаю, сам родитель. А что, говорит, вы требуете компенсацию за моральный ущерб — все будет выплачено по закону», - говорил Сергей Ходищев, отец погибшего юноши. Подсудимый, бывший начальник животноводческого комплекса агрофирмы, не отрицал свою вину, но считал, что ответственность лежит на многих должностных лицах совхоза. Побеседовать на камеру он отказался, но в приватном разговоре в сердцах признался, что при том бардаке, который царит в агрофирме, подобное должно было произойти.

Таким было 9 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ria.ru)