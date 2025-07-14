В Карелии из-за жары сохраняется угроза лесных пожаров

В Карелии сохраняется риск возгораний в лесах. В регионе установлен 2-3 класс пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Высокая температура воздуха сохранится как минимум до конца недели. За ситуацией с лесными пожарами с воздуха наблюдают летчики карельского центра охраны лесов.

С начала пожароопасного сезона в лесах Карелии произошло семь пожаров на площади 12,66 гектаров. В прошлом году к этому времени число лесных пожаров достигало 57 на площади 101 гектар. © «Петрозаводск говорит»