Врачи Республиканской больницы осваивают работу на новом локомате

Специалисты неврологического отделения острых нарушений мозгового кровообращения Республиканской больницы им. В.А. Баранова уже используют новое оборудование для реабилитации пациентов.

- У локомата много функций: пассивно-активный режим ходьбы, индивидуальная настройка под потребности каждого пациента, биологическая обратная связь с применением нескольких модальностей и тренировки в виртуальной среде, фиксация подробных данных о проведённых тренировках. Это сочетание передовых технологий робототехники с современными медицинскими подходами,

- рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Восстановление с помощью локомата, отмечают специалисты, - одно из самых эффективных для пациентов со сложными черепно-мозговыми травмами, повреждениями позвоночника и неврологическими патологиями. Приобрести современную роботизированную систему удалось благодаря федеральной программе, направленной на развитие медицинской реабилитации. По этой же программе в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова поступят еще 16 единиц реабилитационного оборудования.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия