В Беломорске нашли тело рыбака

Беломорчанин выпил и пошел на рыбалку, но не вернулся домой. Его тело нашли на берегу поселка, следователи выясняют обстоятельства гибели, сообщила пресс-служба следственного комитета по РК.

62-летний мужчина отправился рыбачить 11 июля. Через два дня на берегу реки в поселке Колежма нашли его мертвое тело. На нем не были найдены следы насильственной смерти.

Следователи начали необходимые проверочные мероприятия. © «Петрозаводск говорит»