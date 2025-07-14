14 июля 2025, 17:01
В Беломорске нашли тело рыбака
Мужчина считался пропавшим
Фото: freepik // wirestock
Беломорчанин выпил и пошел на рыбалку, но не вернулся домой. Его тело нашли на берегу поселка, следователи выясняют обстоятельства гибели, сообщила пресс-служба следственного комитета по РК.
62-летний мужчина отправился рыбачить 11 июля. Через два дня на берегу реки в поселке Колежма нашли его мертвое тело. На нем не были найдены следы насильственной смерти.
Следователи начали необходимые проверочные мероприятия. © «Петрозаводск говорит»