14 июля 2025, 16:57
Происшествия

Лесозаготовительная техника горела сегодня в Карелии

Форвардер вспыхнул в Пудожском районе
сгоревшая техника
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

Днем 14 июля в Пудожском районе вспыхнул форвардер. Огонь успел перекинуться на лес.

Прибывшим пожарным нужно было не только потушить технику, но и не дать огню набрать силу.

В госкомитете республики по безопасности сообщили, что спасатели локализовали распространение пожара на лесной массив. К месту огненного ЧП направили технику авиалесоохраны.

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Метки: 
форвардер
пожар
пудожский район
Карелия
лес