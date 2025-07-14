14 июля 2025, 16:57
Лесозаготовительная техника горела сегодня в Карелии
Форвардер вспыхнул в Пудожском районе
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Днем 14 июля в Пудожском районе вспыхнул форвардер. Огонь успел перекинуться на лес.
Прибывшим пожарным нужно было не только потушить технику, но и не дать огню набрать силу.
В госкомитете республики по безопасности сообщили, что спасатели локализовали распространение пожара на лесной массив. К месту огненного ЧП направили технику авиалесоохраны.