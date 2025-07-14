Лесозаготовительная техника горела сегодня в Карелии

Днем 14 июля в Пудожском районе вспыхнул форвардер. Огонь успел перекинуться на лес.

Прибывшим пожарным нужно было не только потушить технику, но и не дать огню набрать силу.



В госкомитете республики по безопасности сообщили, что спасатели локализовали распространение пожара на лесной массив. К месту огненного ЧП направили технику авиалесоохраны.