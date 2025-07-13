Шуйская администрация добилась отмены абсурдных требований монополиста

Текст, фото: Антонина Кябелева

4 июля 2025 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга поставил точку в затянувшемся споре между ПАО «Россети Северо-Запад» и администрацией Шуйского сельского поселения. Это решение имеет принципиальное значение для всей республики.

Год назад наше издание рассказывало о новых требованиях ПАО «Россети Северо-Запад», которые монополист стал предъявлять к карельским муниципалитетам. Они вызвали искреннее недоумение у многих глав сельских поселений республики. Энергетики решили взимать плату за аренду опор линий электропередачи, на которых установлены светильники уличного освещения. Попросту говоря, крупная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, попыталась получить дополнительные деньги с нищих карельских муниципалитетов за право уличных фонарей красоваться на столбах.

Одни руководители сельских поселений не стали спорить с монополистом, понимая, что выиграть процесс будет очень сложно, другие, их меньшинство, отказались платить за столбы, считая абсурдным новые требования ПАО «Россети Северо-Запад». Среди «непослушных» руководителей оказалась и глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова. Ее возмутило требование энергетиков платить из местного бюджета за аренду столбов, которые используются для уличного освещения, а значит, выполняют социальную функцию. Ее поддержали депутаты Шуйского сельского поселения, которые не согласились заключать договор аренды.

«Нас возмущает то, что мы не понимаем, за что должны платить. За то, что наши светильники висят на столбах? Никаких услуг нам при этом не оказывают. Светильники мы покупали сами. Освещение улиц Полевой, Рыбацкой, Северной мы делали по отдельным программам, в которых финансово участвовали, в том числе, и местные жители. Люди собирали деньги, чтобы появилось уличное освещение. Понятно, что, организуя уличное освещение, местная администрация не обогащается, она предоставляет социально значимую услугу, исполняя свои полномочия»,

- таковы были аргументы Соколовой.

ПАО «Россети Северо-Запада» подало иски в суд на те поселения, которые «пошли в отказ». Согласно иску к администрации Шуйского сельского поселения, за аренду столбов в 2024 году муниципалитет задолжал более 65 тысяч рублей, в том числе неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Единственной, кто реально вмешался в ситуацию, была депутат Госдумы Валентина Пивненко. Она инициировала на уровне думского комитета по энергетике встречу с руководством ПАО «Россети», на котором было достигнуто соглашение о безвозмездном использовании опор ЛЭП для возможности уличного освещения. Правда, окончательное решение оставалось за публичным акционерным обществом, которое не спешило отказаться от своих притязаний. Тем временем Арбитражный суд Карелии встал на сторону ПАО «Россети Северо-Запад», обязав администрацию Шуйского сельского поселения выплатить энергетической компании более 65 тысяч рублей.

Параллельно Верховный суд России тоже озаботился данной темой и посмотрел на этот спор под другим углом. Поводом стал аналогичный спор между АО «Донэнерго» и администрацией Песчанокопского сельского поселения Ростовской области, которую тоже пытались заставить платить за аренду столбов уличного освещения. Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону АО «Донэнерго».

Верховный суд России отменил решения арбитражных судов и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области, указав, что следует «принять законное и обоснованное решение».

В определении Верховного суда России сказано, что «организация освещения территории муниципального образования необходима для комфортного проживания граждан и безопасного передвижения, имеет социальный характер и является… обязанностью органов местного самоуправления».

Администрация Шуйского сельского поселения попыталась оспорить решение Арбитражного суда Карелии в апелляционной инстанции. В качестве аргументов в апелляционной жалобе шуйской администрации было указано, что линии уличного освещения числятся как бесхозяйные, опоры расположены на публичной земле, а муниципалитет оплачивает услуги электроснабжения по установленным тарифам.

В постановлении апелляционного суда сказано, что ПАО «Россети Северо-Запад» не сумело доказать факт неосновательного обогащения ответчика за счет акционерного общества, а уличное освещение необходимо для комфортного проживания граждан и имеет социальный характер. В документе отмечено, что «обслуживание системы уличного освещения осуществляется за счет бюджета данного муниципального образования», является исполнением муниципальных полномочий, а значит «не может быть признано аналогичным использованию опор для размещения за плату оборудования сторонних коммерческих организаций».

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга посчитал неверным выводы Арбитражного суда Карелии, так как муниципальное образование не может считаться обогатившимся за счет энергетиков, поскольку опоры расположены на публичных землях. К тому же сельская администрация объективно не имеет возможности разместить собственные опоры уличного освещения вдоль улиц и дорог из-за требований по соблюдению определенной дистанции между конструкциями. Шуйская администрация не могла заключить договор на электроснабжение уличного освещения с другой организацией, кроме ПАО «Россети Северо-Запад», которое является монополистом на территории Карелии.

Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Карелии и отказал ПАО «Россети Северо-Запад» в иске.

Данное решение апелляционной инстанции, в котором фактически дублируются выводы Верховного суда России, дает реальный шанс и другим муниципалитетам добиться справедливости и поумерить аппетиты монополиста. © «Петрозаводск говорит»