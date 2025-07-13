Местами в Карелии температура может подняться до +30

Начало недели будет жарким: местами в Карелии температура поднимется до 30 градусов. Ветер будет умеренный, ожидается переменная облачность, сообщает Карельский ЦГМС.

На территории Карелии осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от +13 до +18°С, на севере +7,+12°С. Днем температура будет варьироваться от +22 до +27°С.

В Петрозаводске будет малооблачно. Максимальная температура днем достигнет 27 градусов. Также атмосферное давление будет мало меняться. © «Петрозаводск говорит»