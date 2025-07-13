13 июля 2025, 16:25
Перевозчик заплатил за грубость таксиста 77 тысяч
Супруги пожаловались на непристойное поведение таксиста и получили деньги
Фото: freepik // wirestock
Супруги ехали в аэропорт Шереметьево, но прервали поездку из-за грубости таксиста. Пассажиры опоздали на самолет и подали в суд, они выиграли дело и получили денежную компенсацию, сообщила «Lenta.ru».
Таксист нарушал правила дорожного движения, а на замечания пассажиров отвечал матом. Супруги вышли из машины и вызвали другую, но все равно опоздали на самолет. До нужного города они добирались на поезде.
В суде с фирмы-перевозчика взыскали 77,2 тысячи рублей. В сумму входят стоимость проезда на такси до аэропорта, стоимость билетов на самолет и на поезд. © «Петрозаводск говорит»