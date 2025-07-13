Перевозчик заплатил за грубость таксиста 77 тысяч

Супруги ехали в аэропорт Шереметьево, но прервали поездку из-за грубости таксиста. Пассажиры опоздали на самолет и подали в суд, они выиграли дело и получили денежную компенсацию, сообщила «Lenta.ru».

Таксист нарушал правила дорожного движения, а на замечания пассажиров отвечал матом. Супруги вышли из машины и вызвали другую, но все равно опоздали на самолет. До нужного города они добирались на поезде.

В суде с фирмы-перевозчика взыскали 77,2 тысячи рублей. В сумму входят стоимость проезда на такси до аэропорта, стоимость билетов на самолет и на поезд. © «Петрозаводск говорит»