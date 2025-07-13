Мужчина ушел на рыбалку и исчез

В Питкярантском районе 65-летний мужчина исчез в конце июня, когда ушел на рыбалку. Он был в камуфляжном костюме и кепке, поделился добровольный поисково спасательный отряд «Длинный берег».

Местоположение рыбака неизвестно с 27 июня. Всех, кто располагает информацией о его местоположении, попросили сообщить по номер +7-921-626-42-81 или 112.

Ранее в Кеми мужчина исчез после посадки на поезд. © «Петрозаводск говорит»