В Кемском районе счетчик намотал 55 тысяч долга

Кемский городской суд сообщил: владельцы жилого помещения почти год не платили за коммунальные услуги. Теперь им нужно заплатить в общей сумме 61 тысячу.

Ответчики не оплачивали отопление в период с июля 2022 г. по февраль 2023 г. включительно. В общей сумме суд обязал их выплатить задолженность в размере 55 тысяч и пени в сумме 2 тысяч.

Также ответчики возместят судебные расходы, 4 тысячи рублей. © «Петрозаводск говорит»