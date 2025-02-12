Верховный cуд России дал по рукам энергетикам

Текст, фото: Антонина Кябелева

У сельских муниципалитетов республики, с которых карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» пытается взыскать плату за аренду столбов уличного освещения, неожиданно появилась серьезная поддержка со стороны Верховного суда России. В последних числах 2024 года было опубликовано определение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ по делу, которое, как две капли воды, повторяет историю конфликта между сельскими администрациями Карелии и ПАО «Россети Северо-Запад».

В 2024 году энергетики выдвинули новые требования сельским администрациям республики, потребовав заключить договоры на аренду опор линий электропередачи, где расположены фонари уличного освещения. За использование столбов ПАО «Россети Северо-Запад» потребовало платить отдельно. Большинство глав сельских администраций Карелии не решились спорить с могущественной компанией. Но нашлись и те, кто посчитал, что требовать с нищих сельских бюджетов плату за аренду столбов уличного освещения, обеспечивающих безопасность гражданам, - это явный перебор.

В ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко. На уровне думского комитета по энергетике с руководством ПАО «Россети» было достигнуто соглашение о безвозмездном пользовании опор ЛЭП для возможности уличного освещения. Окончательное решение осталось за советом директоров ПАО «Россети», которое должно было состояться в конце 2024 года. Однако в публичном акционерном обществе наотрез оказались отвечать на запрос журналиста нашего издания, какое же решение было принято по этому вопросу.

Тем временем арбитражные суды вставали на сторону энергетиков, признавая обоснованным требование оплачивать аренду столбов уличного освещения.

Верховный Суд России посмотрел на этот спор под другим углом зрения.

Акционерное общество «Донэнерго» обратилось с иском в арбитражный суд к администрации Песчанокопского сельского поселения Ростовской области о взыскании 14,5 миллиона рублей необоснованного обогащения. Компания «Донэнерго» является сетевой организацией, осуществляющей деятельность в сфере услуг по передаче и распределению электроэнергии в Ростовской области. Она потребовала от сельской администрации плату за услуги по предоставлению мест для оборудования уличного освещения на опорах ЛЭП. Фактически «Донэнерго» потребовало платить аренду за пользование столбами, на которых размещены уличные фонари. Арбитражные суды трех инстанций встали на сторону АО «Донэнерго».

«Организация освещения территории муниципального образования необходимо для комфортного проживания граждан и безопасного передвижения, имеет социальный характер и является... обязанностью органов местного самоуправления»,

- сказано в определении Верховного суда России.

Так как опоры находятся на публичных землях вдоль улиц и дорог и используются для нужд населения, то, посчитали в высшей судебной инстанции, это совсем не то же самое, когда на опорах свое оборудование размещают коммерческие организации. При таких обстоятельствах, сказано в определении, компания не может по своему усмотрению решать вопрос о размещении на столбах оборудования для уличного освещения и устанавливать за это плату. Главный аргумент состоит в том, что сельская администрация «выполняет возложенную на нее законом социально значимую функцию».

Фактов обогащения со стороны муниципалитета Верховный суд РФ не обнаружил. К тому же суд справедливо отметил, что органы местного самоуправления не могут возводить дополнительно собственные опоры для уличного освещения, так как есть ограничения по их размещению вдоль улиц и дорог.

«Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права»,

- сказано в документе.

Верховный суд России отменил решения арбитражных судов и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области, указав, что следует «принять законное и обоснованное решение».

С требованием энергетиков платить за аренду столбов уличного освещения столкнулись не только сельские администрации в Карелии, но и органы местного самоуправления в других регионах. В этом контексте определение Верховного суда России имеет принципиальное значение для всей страны.

Мы будем следить, как эта ситуация будет развиваться дальше, и станет ли ПАО «Россети» требовать арендную плату за столбы после того, как Верховный суд России высказался предельно ясно.