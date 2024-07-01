Энергетики в Карелии хотят деньги за аренду столбов уличного освещения

Текст: Антонина Кябелева, фото: Анастасия Соколова, Антонина Кябелева

Новые требования, поступившие от карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», вызвали недоумение у многих глав сельских поселений республики. Энергетики выставили требование по оплате аренды опор линий электропередачи, на которых расположены светильники уличного освещения.

В некоторых муниципалитетах все же согласились заключить с ПАО «Россети Северо-Запад» договор возмездного оказания услуг. В других уверены, что это абсурд. ПАО «Россети Северо-Запад» уже направило несколько исковых заявлений на несговорчивые органы местного самоуправления в Арбитражный суд РК.

Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова одна из тех, кто считает подобное требование со стороны энергетиков возмутительным. Ее поддержали депутаты Шуйского сельского поселения, которые не согласились с требованием заключения договора аренды. По мнению местной администрации и депутатов, «предложена притворная сделка для прикрытия аренды без правоустанавливающих документов». Именно эта формулировка указана в ответе, который был направлен директору производственного отделения «Южно-Карельские электрические сети». Со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» были предоставлены инвентарные карточки, что, по мнению Соколовой, не является правоустанавливающим документом на стобы, не подтверждает право собственности и используется только в бухгалтерском учете.

Анастасия Соколова рассказала, что столбы, где расположены приобретенные за счет муниципалитета светильники уличного освещения, не оформлены в собственность ПАО «Россети Северо-Запад».

«Светильники у нас висели десятилетиями. Вдруг энергетики опомнились и решили с нас брать деньги. Для Шуйского поселения получается значительная сумма – более 200 тысяч рублей в год только за аренду столбов. При этом их столбы стоят на нашей земле и никаких налогов они не платят. Когда они устанавливают новую линию, никаких разрешений у нас не спрашивают, ничего не согласовывают. Если посмотреть, где стоят их опоры, то получается, что возможности поставить свои столбы у нас нет. Просто нет места. Поэтому мы вынуждены вешать светильники на их столбы»,

- объяснила Соколова.

По ее словам, местная администрация согласовывает с Россетями схему размещения уличных фонарей. Если столбов не хватает, то поселение устанавливает дополнительные опоры. Никогда раньше никаких проблем, утверждает Соколова, не было. Она добавила, что в последние несколько лет предоставление технических условий на присоединение к электрическим сетям обходится местной администрации не дешево – в пределах 50 тысяч рублей.

«Нас возмущает то, что мы не понимаем, за что должны платить. За то, что наши светильники весят на столбах? Никаких услуг нам при этом не оказывают.

Светильники мы покупали сами. Освещение улиц Полевой, Рыбацкой, Северной мы делали по отдельным программам, в которых финансово участвовали, в том числе и местные жители. Люди собирали свои деньги, чтобы появилось уличное освещение. Понятно, что, организуя уличное освещение, местная администрация не обогащается, она предоставляет социально значимую услугу, исполняет свои полномочия.

Уличное освещение – это благополучие граждан, это их безопасность, профилактика дорожно-транспортных происшествий. Россети – это бизнес. Получается, мы должны этому бизнесу непонятно за что платить. При этом столбы в собственность они не оформляют и никаких налогов не платят. Какая-то игра в одни ворота», - считает Анастасия Солокова.

Она обратила внимание на состояние столбов по улице Рыбацкой и Полевой, которые заметно накренились. И за эти «накренившиеся услуги» с нищего бюджета хотят дополнительно выжать деньги. Соколова заметила, что администрация до сих пор полностью не рассчиталась за вывоз снега, у местной власти масса нерешенных проблем из-за скудного бюджета.

«Если на нас повесить еще и плату бизнес-организации непонятно за что, то мы вообще вылетим в трубу. Может, я не права, но и у бизнеса должно быть понимание своей социальной ответственности. Наше публичное акционерное общество тоже должно об этом думать. Мы же не для себя уличные фонари вешаем, а для людей»,

- заметила глава Шуйской сельской администрации.

В аналогичной ситуации оказалось и Шокшинское вепсское сельское поселение. Его глава Виктория Буторина рассказала, что без разрешения энергетиков никто уличные фонари не вешает: «Мы, прежде чем протянуть линию уличного освещения, запрашиваем разрешение на техприсоединение у ресурсоснабжающей организации, в частности, у Россетей.

Линию мы делали в 2016 году, подвес фонарей они нам разрешили. Мы протянули провод, повесили фонари, освещаем село Шокша. В прошлом году нам выставили договор на оплату аренды опор, на которых у нас весят светильники. Мы, конечно, были шокированы.

Интересно, совместный подвес они нам разрешили, никаких дополнительных условий не выставляли, мы все сделали, уличное освещение появилось. Мало того, даже федеральную трассу освещали за счет средств своего бюджета, самого бедного в Прионежском районе. И сейчас мы еще должны платить аренду опор? Когда мы попросили предоставить подтверждение прав собственности, они нам прислали какую-то выписку, что это у них находится на балансе. Но если это недвижимое имущество, оно должно быть зарегистрировано в Росреестре. Тогда им нужно платить налог на недвижимость. Получается, с нас деньги требуют, а, размещая опоры на нашей территории, энергетики нам ничего не должны. У них столько опор поставлено, что, даже если мы захотим, нам некуда свои опоры поставить», - сказала Виктория Буторина.

Она сообщила, что ПАО «Россети Северо-Запад» обратилось в суд, пытаясь заставить шокшинскую администрацию платить за аренду столбов. Буторина искренне не понимает претензии со стороны энергетиков.

В исковом заявлении ПАО «Россети Северо-Запад» к администрации Шуйского сельского поселения сказано, что в ходе инвентаризации объектов электросетевого хозяйства «было выявлено нахождение на опорах линий электропередачи светильников уличного освещения». Истец настаивает, что за разрешением установить светильники шуйская администрация не обращалась.

«Законом ответчику право безвозмездного пользования имущества истца не предоставлено»,

- сказано в исковом заявлении.

По оценке ПАО «Россети Северо-Запад», шуйская администрация «неосновательно обогатилась» за январь – февраль 2024 года на 35 тысяч рублей. Эти деньги энергетики просят взыскать с сельского поселения.

Точку в этой истории должен поставить суд.

С моей точки зрения, сама попытка брать деньги за право повесить уличные фонари на столбы, некоторые из которых упорно тянутся к земле, звучит чудовищно. Не лучше ли энергию специалистов компании направить на приведения в порядок своего стареющего энергохозяйства, которое в один прекрасный день может не выдержать нагрузки?

«Миссия ПАО «Россети Северо-Запад» – обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей и свободного роста экономики России с преумножением доходности акционеров и возможности профессионального роста работников. ПАО «Россети Северо-Запад» использует передовые инновационные технологии, являясь опорой энергетической безопасности Северо-Западного федерального округа Российской Федерации», - говорится на официальном сайте компании.

Но с подобным подходом к созданию «доступного энергоснабжения для комфортной жизни людей» подобная "миссия", как мне кажется, выглядит невыполнимой. Эту фразу нужно было бы исключить, а в качестве главной движущей силы оставить идею о приумножении доходов акционеров.

Кстати, контрольный пакет акций ПАО «Россети» принадлежит государству. На этом фоне желание сдать в аренду даже столбы нищим карельским муниципалитетам выглядит тем более кощунственно. Не секрет, что в некоторых населенных пунктах республики уличное освещение до сих пор отсутствует. С подобной политикой в области энергоснабжения населения страны оно там еще долго не появится. Лишь бы осталось там, где оно существует….