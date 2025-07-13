Пожар сильно повредил квартиру в Вилге

Пожар произошел в жилом доме в посёлке Вилга по ул. Зайцева, д.3. Огонь успешно ликвидировали через 2 часа после начала, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.

Для тушения привлекли 10 пожарных. Когда они прибыли на место, в помещении было сильное задымление.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Он сильно повредил помещение изнутри. © «Петрозаводск говорит»