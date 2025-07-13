В Петрозаводске отремонтируют дворы жилых домов

Ремонт состоит из обновления бордюров и фонарного освещения. Об этом сообщает глава Петрозаводска на своей странице.

На данный момент ремонт идет на следующих улицах: Льва Толстого, 23; Герцена, 31А; Максима Горького, 24. Во дворах установили новые бордюры, смонтировали уличное освещение. Следующий этап - укладка асфальта. Под него уже подготовлено основание.

До конца лета отремонтируют 19 дворов. © «Петрозаводск говорит»