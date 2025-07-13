Астрологи рассказали, кто получит долгожданные хорошие известия

Неделя хороша для праздного времяпровождения и новых знакомств. Вы услышите много нужной информации. Полезные связи помогут получить финансовую поддержку или укрепить служебное положение.

Источник: gadalkindom.ru

У Овнов неделя хороша для трудовых подвигов и свершений. Поддайтесь порыву — займитесь делами, которые отложены в «долгий ящик». Старые нерешенные проблемы, а также давно забытые дела в ближайшее время могут напомнить о себе внезапно и остро.

Тельцам неделя принесет незапланированные встречи. Большая вероятность получения хороших известий, которые вы давно ожидали. Какой-то давний друг сможет вас предостеречь от возможных трудностей или неприятностей. Период благоприятен для крупных приобретений.

У Близнецов жизнь бьет ключом и хватает времени и сил на все. Если вы готовы к авантюрным приключениям, то наступившая неделя к этому чрезвычайно располагает. Результатом легкомысленного поведения может стать яркое романтическое увлечение и незапланированные поездки.

У Раков период благоприятен для перемен в любых сферах жизни. Возможно, вы получите предложение об участии в проекте, сулящем получение прибыли и карьерный рост. Положитесь на интуицию и принимайте решения, следуя ее подсказкам.

Львам обаяние, чувство юмора, а также энергия обеспечат повышенное внимание со стороны противоположного пола. На этой неделе вы способны очаровать любого человека. Используйте всякую возможность побыть «на людях», это обязательно принесет интересные знакомства и хорошее настроение.

Девам важно не расслабляться и не сдавать позиции. Хороший период для завоевания «места под солнцем». Медлительность, нерешительность, бесконечные отговорки могут существенно затормозить карьерный рост. При этом не стоит красоваться и хвалиться перед окружением, думайте о деле.

Весы на этой неделе смогут достичь всех поставленных целей и переделают задуманные дела. Сил и настроения хватит на все. Порадуйте себя, встретьтесь с друзьями или же сбросьте излишки энергии в спортзале. Сейчас благоприятный период, чтобы заняться красотой и здоровьем.

Скорпионам не стоит делиться с окружающими персональной информацией. Даже если необходимость молчать ляжет на ваши плечи тяжелым грузом, постарайтесь поменьше распространяться о своей частной жизни. В личных отношениях избегайте ревности и обид по пустякам.

Стрельцам сейчас самое время поработать над отношениями с близким вам человеком. Стоит прогнать от семейного очага застой, скуку и однообразие. Устройте своему партнеру романтическое свидание. Хорошее время для сюрпризов и небанальных подарков.

Перед Козерогами звезды откроют завесу тайных знаний и помогут найти вдохновение для новых идей. Результаты вашей работоспособности будут оценены так же высоко, как и приложенные усилия. Бумажная работа сейчас не будет вызывать обычной скуки и каких-либо затруднений.

Водолеям харизма и высокий жизненный потенциал позволят быть в центре внимания, делать открытия в творчестве и познавать новые грани в любимом деле. Появление свежих идей поможет восполнить финансовые потоки. Отличный период для приема гостей или похода в гости.

У Рыб в жизни будут царить гармония и любовь. Звезды гарантируют семейный мир, а одиноким восхищение от поклонников, особенно женщинам. Мужчин же оценят в полной мере за великодушие и душевную щедрость. Новые знакомства волне могут перерасти во что-то серьезное.