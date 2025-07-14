Бывший начальник сядет за излишнюю доброту

В Мурманске раскрыли бывшего начальника, который подписывал с работниками договоры, якобы они работают в районах Крайнего Севера. Таким образом сотрудники получали выплаты, но теперь их руководитель привлечен к уголовной ответственности, об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Такую схему работники и начальник осуществляли в период с 2020 по 2023 гг. Размер ущерба составил 4,2 миллиона рублей.

Бывшего начальника осудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Теперь он должен возместить ущерб. Также мужчине запретили в течение двух лет занимать на государственной службе должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. © «Петрозаводск говорит»