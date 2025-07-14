Врачи раскрыли секрет, как снизить риск деменции

Врачи отметили пользу яиц при профилактике деменции. В продукте содержится вещество, которое полезно для работы мозга, сообщает "Газета.ru".

В состав яиц входит холин - вещество, полезное для работы головного мозга, обучения и хорошей памяти. Чем больше в рационе человека холина, тем меньше у него вероятность развития деменции.

Есть яйца на постоянной основе необязательно. Достаточно есть хотя бы одно яйцо в неделю, чтобы снизить риск развития болезни. © «Петрозаводск говорит»