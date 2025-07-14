Беломорчанин повредил навигационный буй и не пришел в суд

Беломорский районный суд постановил взыскать материальный ущерб с мужчины, который повредил навигационный буй. Однако он не явился в суд, возражений на исковые требования не представил.

Инцидент произошел еще в феврале. Мужчина на автомобиле ехал по льду Беломорско-Балтийского канала. Неожиданно машину развернуло и вынесло левой стороной на навигационный буй. Он получил механические повреждения.

Беломорский суд удовлетворил требования о компенсации. © «Петрозаводск говорит»