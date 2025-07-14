Когда дожди вернутся в Петрозаводск

Народные синоптики из паблика «Погода Петрозаводска и Карелии» поделились прогнозом погоды на ближайшую неделю.

"Сейчас почти по всей республике или очень тепло или даже жарко. Очень близки к взятию отметки в +30°С Пудож, Олонец, Сортавала и Вяртсиля"

А вот ближайшие к нам дожди и грозы топчутся на границе Ленинградской и Вологодской областей. И к нам они вообще не собираются, что подтверждает и прогноз движения осадков от ГМЦ РФ.

С осадками пока что, похоже, будет не густо, делают вывод синоптики из своих наблюдений. Вплоть до 21 июля ни одна погодная модель никаких заметных осадков по городу не видит.

Так что дачникам следует позаботиться о поливе своих посадок. А вот для сенокоса такая погода, напротив, весьма неплоха. © «Петрозаводск говорит»