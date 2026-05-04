04 мая 2026, 08:21
Экономика

Разрыв в зарплатах россиян превысил 161 тысячу рублей

Самые скромные заработки в феврале отмечены в Ингушетии, самые большие на Чукотке
Самые высокие заработки были зафиксированы на Чукотке - 208,4 тыс. рублей в месяц. В Ингушетии за месяц средний заработок составил 46,6 тыс. рублей. Таким образом разница - 161,8 тыс. рублей, пишет ТАСС.

В феврале средняя зарплата по стране составила 103,9 тысячи рублей.

