Боррелиозный клещ укусил ребенка в Петрозаводске

Клещ укусил десятилетнего ребенка, который приехал с мамой из Подольска на отдых в столицу Карелии. Присосавшегося клеща обнаружили за несколько часов до отправления поезда, паразита сняли и направили на исследование уже в родном городе, оказалось, что клещ был заражен боррелиозом.

Мама ребенка уверена, что клеща они подцепили во время прогулки по набережной в Петрозаводске.

«23, 24 и 25 апреля Анна с сыном гуляла только по набережной, а при обнаружении было видно, что клещ еще не сильно напился кровью, поэтому вывод очевиден - был подхвачен 25.04 на набережной Петрозаводска»,

- написали в паблике «Подслушано в Птз».

Мальчику назначили курс антибиотиков, ребенок чувствует себя нормально. Подольский инфекционист рекомендовала наблюдать за состоянием мальчика две недели и в случае повышения температуры вызывать скорую, так как карельская столица является эндемичным регионом по энцефалиту.