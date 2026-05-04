Карельские спортсмены взяли медали чемпионата по бегу на 24 часа

В Москве в майские праздники прошел чемпионат России по суточному бегу.

Нашу республику на состязаниях представляли четыре спортсмена: Алексей Самуков, Дмитрий Климов, Ксения Тихомирова и Ирина Никифорова.

Сильнейшей среди женщин оказалась московская бегунья Анастасия Шарипова, за 24 часа она преодолела 240 км, второй стала спортсменка из Архангельской области Виктория Габдуллина (236,8 км), третьей спортсменка из Карелии Ирина Никифорова (234,4 км). Четвертое место также у карельской бегуньи Ксении Тихомировой.

Спортсмен из Карелии Дмитрий Климов стал третьим, пробежав за 24 часа дистанцию в 274, 8 км. Первое место у спортсмена из Якутии (285,2 км) Александра Моедо, второе у московского бегуна (280 км) Ильдара Камалетдинова. Алексей Самуков смог пробежать 133, 6 км и стать 48-м из 61 спортсмена.