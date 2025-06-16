На набережной Петрозаводска затеяли долгоиграющий крутой проект

На набережной Петрозаводска ровно 20 лет назад начали строить лодку-фофан, которую собирались спустить на воду на День города, до которого оставалось меньше двух недель. Это должно было дать начало большому международному проекту. Через три года администрация города планировала сделать Петрозаводск столицей фестиваля лодок.

Плотницкому делу старшеклассник Дима Блышко никогда не учился. Но рубанок держал в руках не первый раз. Когда он узнал, что на набережной будут строить лодки, он сразу решил принять в этом деле посильное участие: «Это романтика – строить лодку по старым технологиям, это просто интересно». Дима и еще семь подростков в течение десяти дней помогали мастерам строить лодку-фофан. Они должны были успеть построить ее, чтобы в День города торжественно спустить на воду. Фофан была самой популярной прогулочной лодкой в Советском союзе. Устойчивая и надежная, она снискала славу «народной». Мастера, правда, сетовали, что строить ее не так интересно, как, например, кижанку. Но построить кижанку была возможность потом. Вместе мастера и подростки должны были сделать три разных лодки.

Любопытно то, что не руководители, к примеру, клуба «Полярный Одиссей», а чиновница из мэрии Татьяна Анохова тогда была главным вдохновителем проекта. Она мечтала, что через несколько лет на Онежском озере можно будет проводить лодочный фестиваль. «Мы хотели так: если приезжает какая-то международная бригада, например, в этом году Нойбранденбург, они строят с нами лодку, мы им дарим кижанку, а через год наши ребята едут в Нойбранденбург строить немецкую лодку, и те дарят ее нам. И у наших скаутов возникает целая армада разных лодок», - поделилась идеей председатель комитета по вопросам образования Татьяна Анохова.

Станет ли работа плотника их профессией, ребята пока не знали. Но были уверены, что умение работать с деревом никогда не помешает. Взрослые же были рады, что дети хотя бы часть лета будут заняты делом.

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В Республиканском центре национальных культур среди прочих расположилось и Общество белорусской культуры «Криница». Там побывала делегация Национальной телерадиокомпании «Беларусь» (в июне 2005 года большая делегация из этой республики приехала в Карелию, с которой наметилось доброе и крепкое сотрудничество).

Очень важно, что Обществу белорусской культуры было где встречаться, где принять гостей. РЦНК собрал под своей крышей все национальные организации. Участники общества «Криница», что с белорусского переводится как «Родник», накрыли стол, чтобы встретить дорогих гостей. Председательница общества Люция Артющик попыталась объяснить: «Понимаете, это приносит воздух с Родины, наверное, так можно сказать. Ты из первых уст все услышишь, поговоришь с людьми, которые с тобой одной крови».

«Мы даже не ожидали, что в Петрозаводске мы увидим такой Дом для национальных культур. Очень приятно, что люди не забыты национальной политикой», - сказал Петр Станкевич, заместитель генерального продюсера «Беларусь ТВ».

На встрече обсуждали самые разные темы, и в основном разговор шел на русском языке (в Беларуси два государственных языка). Но как только речь зашла о сохранении традиций, Люция Ивановна перешла на родной язык: «Дома или когда встречаемся со своими земляками, мы говорим на белорусском. Надо же чувствовать себя – кто ты? Не просто, что ты человек. А какой ты человек, откуда ты, что у тебя за душой, чем дышали твои предки, твои родители. Откуда ты пошел».

Говорили о возможном сотрудничестве. Гостелерадиокомпания «Беларусь» собиралась вести совместную работу с телекомпанией «Ника». В частности, некоторые телеканалы на белорусском языке могли бы встать в сетку вещания местного телевидения. И это было бы важным шагом для многих, ведь белорусов у нас в республики проживало 7% от всего населения.

Таким было 16 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.