Технологии каменного века взял за основу строитель лодки в Карелии

В Водлозерском национальном парке мастер-лодочник Михаил Наймарк ровно двадцать лет назад строил лодку по технологии каменного века. Экспериментатор надеялся, что уже следующим летом он сможет отправиться на своем судне в Санкт-Петербург.

Чтобы сшить лодку длиной 12 метров, необходимо было сделать более тысячи стежков. Михаил Наймарк шил свое судно уже второй год подряд. Работал, правда, только летом. Практически все делал сам. Даже доски для строительства пилил собственноручно, как это делали в старину. По словам Михаила, бригада профессионалов из трех-четырех человек завершила бы весь технологический цикл – от поиска подходящего дерева в лесу до спуска лодки на воду – месяца за два. Однако, вот уже лет 70-80 от древней технологии осталось только название. Никто так лодки больше не шил.

Во многих районах Карелии и других северных регионах говорили по-прежнему: не строить, а шить лодку. При этом мало кто знал, что с каменного века до тридцатых годов двадцатого века на севере России, в Финляндии и Скандинавии лодки именно шили – соединяли доски корпуса с помощью швов, используя в качестве крепежного материала корни деревьев.

Михаил Наймарк сам восстановил старинную технологию, которая почти совсем исчезла: «Эта технология происходит, наверное, с каменного века. Тогда вообще никаких гвоздей не было. И потом тоже гвозди были дорогие. Если их делать самому в кузнице, было бы быстрее шить, и легче».

В конце 90-х годов еще живы в карельских деревнях были люди, которые видели, как шили лодки. А иные и сами участвовали в процессе. Встречались еще и шитые суда. Правда, чем они моложе, тем больше в них гвоздей и меньше швов. До того, как затеять строительство собственной лодки в Водлозерском национальном парке, Михаил шил два судна в Швеции. Правда, там он работал не один. В Швеции, как и в Финляндии, строительство лодок по древней технологии – достаточно популярное и распространенное развлечение: «Это просто что называется археологический эксперимент. Отчасти спорт, летний отдых на природе. Отчасти – научная реконструкция». Пробный спуск своей лодки на воду Михаил наметил на сентябрь 2002 года. Однако, вся работа по строительству и оснащению судна была завершена лишь к навигации 2003 года, тогда же Михаил надеялся дойти на своем судне до Санкт-Петербурга. После чего планировал отправиться и дальше – по Балтике в северную Европу.

В Петрозаводск прибыли участники 9-го Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок». Гости не только знакомились с нашим городом, но и устроили с местными любителями мультиков шоу с участием их создателей.

К пристани теплоход «Виссарион Белинский» с гостями причалил утром. На его борту находились художники-мультипликаторы из 34 стран. Они прямо на борту представили на суд жюри свои работы. Открылся фестиваль 15 августа. Но по мнению его президента, режиссера Эдуарда Назарова (автор «Жил-был пес»), не подарил сенсаций: «Я лично не успел особенно ничего увидеть пока что, программа была достаточно… белиберды хватает. Мы ждем сегодняшнего просмотра». Впрочем, первый просмотр начался без президента фестиваля.

В это время Эдуард Назаров участвовал в обещанном супер-мульти-шоу. Вместе с ним петрозаводскую детвору и взрослых поклонников «Капитана Врунгеля» и «Доктора Айболита» развлекали актеры Евгений Паперный и оператор Валерий Дегляев. Как правило, имена и фамилии создателей мультиков детям ни о чем не говорят. Зато голос Евгения Паперного все узнали сразу. Он озвучивал парочку «гангстерито», которые донимали яхту «Беда», и многих других персонажей любимых мультфильмов. Когда он пел знаменитую песню гангстерито, все хлопали от души. Кто знал лучше всех слова песен из любимых мультиков, даже были вознаграждены призами.

А о том, как делаются сами мультики, по мнению зрителей, им рассказали мало. Да и самих их создателей хотелось бы видеть почаще и подольше. Особенно, когда есть о чем спросить. Одна девочка хотела бы узнать у Эдуарда Назарова, как ему пришла в голову идея снять мультик «Жил-был пес», но вопрос задать, видимо, не смогла. Завершился фестиваль в Москве, а в Петрозаводск его участники обещали заглянуть в будущем году.

Таким было 25 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.