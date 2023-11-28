Вип-делегация вернулась из Минска в Карелию, не скрывая восхищения

Соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Республиками – Карелией и Беларусью – начало действовать с 1999 года. В рамках договора наши республики обменивались делегациями, идеями, проектами, ярмарками. Об одном из таких визитов официальной делегации Карелии в Минск и пойдет речь. Министр экономического развития РК, которым в те годы был Александр Грищенков, и председатель Торгово-промышленной палаты Александр Панкратов ровно 20 лет назад вернулись из Минска, не скрывая восхищения.

К братьям-славянам ездили не только официальные лица, но и руководители шести карельских предприятий (кстати, тогдашний руководитель ОТЗ Константин Иванов был родом из Беларуси). Говорили о вполне конкретных вещах. В частности – о создании совместного предприятия по добыче и переработке топливного торфа. Причем, с использованием белорусских технологий, машин и оборудования.

«Когда мы ходили с широко раскрытыми глазами по Минскому тракторному заводу… Я, например, такого себе не представлял такого уровня производство, такой дисциплины производство, такой чистоты производство!» - заявил на пресс-конференции Александр Грищенков.

Все вернулись, очарованные Беларусью. Как заметил руководитель минэкономразвития, мы живем в несколько разных системах. Там министерство экономики имеет строго указующую и направляющую функцию. Все международные связи, а особенно внешнеэкономические, отслеживало белорусское правительство. Благодаря этому в Беларуси производили все – хватало и для себя, и на экспорт. «Лекарств очень много, - перечислял Александр Панкратов. – Причем, 80% их экспорта идет в Россию. И ценник, как вы понимаете, наверняка будет ниже. Есть там, чего посмотреть. Но думаю, что и наши товары тоже заинтересуют жителей Республики Беларусь».

Пока внешнеторговый оборот двух республик составлял 6 миллионов долларов в год. И эта цифра не устраивала ни карелов, ни белорусов. Нас привлекали их текстиль, продукты питания, техника. Их – лес, бумага и целлюлоза. Впрочем, официальные лица Беларуси заявили о возможном строительстве в Минске своего целлюлозно-бумажного комбината. Чем удивили членов карельской делегации.

Экс-председатель правительства Карелии Виктор Степанов в 1998 году был назначен послом в Беларусь. Вы знали об этом факте?

Петрозаводчанке Маше Савельевой в 2003 году было десять лет. Осенью того года она победила в конкурсе детского рисунка «Кухня будущего», который проводили по всей России.

В небольшой квартире, где жили Савельевы, на стенках было несколько десятков рисунков Маши. Их не раз выставляли на разных выставках. Но юная художница даже не подозревала, что сумеет победить на Всероссийском конкурсе. К своему увлечению она относилась не так серьезно, как взрослые. У нее тогда были более важные дела:

«Я летом завела гусениц, теперь они в коконе, скоро вылупятся бабочками». Кстати, бабочек Маша выращивала не просто так. Они становились персонажами ее картин. Хотя, как говорили родители, архитекторы Александр Савельев и Елена Вознесенская, процесс рождения Машиных художеств оставался для них загадкой: «В любую минуту, если у нее появляется свободная минута, она берет карандаш и обязательно что-нибудь рисует. На обрывках, просто так… Или уже серьезно что-нибудь продумывает».

Как это часто бывает, родители Маши не сразу поняли, что в семье растет талант: «Мы просто с любопытством на это смотрели. Ничего нельзя было сказать, что это выльется во что-то определенное». В любом случае, считали родители, рисунок пригодился бы дочери в будущей профессии дизайнера или архитектора. Сама же Мария хотела стать мультипликатором и снимать фильмы: «Про животных, про людей, про что-то фантастическое, что будет в будущем».

Таким было 28 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.