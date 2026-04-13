Организаторы «Воздуха Карелии» пополнили список участников фестиваля

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) в этом году выступит группа «Йорш». Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.

Коллектив уже поднимался на «воздушную» сцену в предыдущие годы. На грядущем фестивале группа отметит свое 20-летие и порадует публику зажигательным выступлением.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что группа «Трубецкой» посетит главное приключение карельского лета.