Митрополит Константин поздравил жителей Карелии с Пасхой

Митрополит Константин обратился к жителям Карелии с поздравлениями в честь наступающего светлого праздника Пасхи. Наша съемочная группа записала речь митрополита, в которой он не только радуется вместе со всеми православными, но и объясняет смысл этого дня.

"Снова мы становимся свидетелями торжества Жизни над смертью, Света над тьмою, Любви над всяческим злом и растлением. Вновь и вновь молитвенным взором обращаемся мы к великой тайне, совершившейся в конце времен — тайне Воскресения, которую возвестил Ангел Господень женам мироносицам: «Не бойтесь; ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет; Он воскрес, как сказал» (Мф. 28:5,6). Мы знаем, каким страшным в окружающем нас мире было владычество смерти. Сын Божий нисходит во ад, в ту бездну, где отчаяние и тьма, и выводит из плена страдающие души",

- рассказал митрополит Константин.

Святитель архиепископ Лука Крымский, выдающийся хирург и исповедник, размышляя о человеческой природе, говорил: «Невозможно допустить, чтобы высшее совершенство, достигнутое в земной природе — духовность человека, не имело дальнейшего развития за пределами земного мира». Эти слова напоминают нам: земная жизнь — лишь начало жизни будущего века. Бессмертная душа человека хранит память не только о своих делах, но и о своем теле. Достоинство тела не достигает на земле своей высшей степени: «Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его» (Флп. 3:20–21). Это начинает совершаться во время нашей земной жизни в Церкви Христовой силой Духа Святаго. Уверенность в победе дарует верующим силу всепобеждающей Любви.

Митрополит напомнил, что нынешний год мы проводим в особом духовном состоянии, стоим на пороге великого юбилея — 800-летия Крещения карелов. Подготовка к этому событию уже наполнила епархиальную жизнь многими знамениями милости Божией.

"Мы освящали новые храмы, молились пред святынями, соборно проходили крестным ходом, прося заступничества у Богородицы и всех святых, в земле Карельской просиявших. И в каждом из этих трудов мы утверждались в вере, что с нами Бог".

Дорогие мои! В преддверии великого юбилея Крещения Карелии, взирая на лики святых угодников Божиих, будем черпать силы в Воскресшем Спасителе. Пусть никакая житейская буря не поколеблет нашей веры. Пусть все наши труды будут живым свидетельством того, что смерть побеждена Любовью и жизнь торжествует. Созидание крепкой православной семьи, воспитание детей и молодежи, помощь больным и раненым, попавших в тяжелые жизненные обстоятельства, поддержка семей участников СВО – все это и многое другое мы должны делать также с любовью, черпая силы от благодати Воскресения Христова.

Свет Христова Воскресения, свет Божественной Любви да озарит ваши сердца, да укрепит в вас надежду. Верьте, что Господь с нами «во все дни до скончания века».