Благодатный огонь завтра доставят из Иерусалима в Петрозаводск

Сегодня, 11 апреля сошел Благодатный огонь в Иерусалиме. А уже завтра, 12 апреля его доставт в Петрозаводск, сообщает пресс-служба епархии.

"Ждём Благодатный огонь на пасхальной вечерне 12 апреля в 18.00 в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска",

- говорится в сообщении.

Сегодня, в Великую Субботу, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Литургию святителя Василия Великого в соединении с вечерней в Крестовоздвиженском соборе.

По окончании богослужения владыка Константин совершил чин освящение пасхальной снеди — куличей, крашеных яиц и другой скоромной пищи.

Традиция освящать пасхальную трапезу в канун Светлого Христова Воскресения связана с благодарением Бога за его щедрые благодеяния. Освящая куличи и иную пищу, верующие знаменуют завершение Великого поста, во время которого предписывалось воздержание от продуктов животного происхождения.