Группа «Майвл» приедет на «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) в этом году выступит группа «Майвл». Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.

В центре молодого московского проекта - яркая солистка с сильной подачей и харизмой, за которой хочется наблюдать: без позы и лишнего глянца - только энергия и живая эмоция. Коллектив впервые приедет на наш фестиваль.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы республики Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что группа «Первый градус» также приедет в Петрозаводск.