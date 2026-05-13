13 мая 2026, 07:32
Группа «Майвл» приедет на «Воздух Карелии»
Молодая московская команда примет участие в главном приключении карельского лета
Фото организаторов фестиваля
На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) в этом году выступит группа «Майвл». Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.
В центре молодого московского проекта - яркая солистка с сильной подачей и харизмой, за которой хочется наблюдать: без позы и лишнего глянца - только энергия и живая эмоция. Коллектив впервые приедет на наш фестиваль.
Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы республики Артура Парфенчикова.
Ранее сообщалось о том, что группа «Первый градус» также приедет в Петрозаводск.