Без воды останутся 25 домов в Петрозаводске

Сегодня в 9 часов утра у некоторых жителей Петрозаводска пропадет холодная вода. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключение пройдет по следующим адресам: ул. Анохина, д. 18, 18А, 18Б, 18В, ул. Антикайнена, д.11, 13, 19, 21 (МБДОУ "Детский сад № 93"), ул. Максима Горького, д. 8. Здесь воды не будет до 12 часов.

До 17 часов вода будет отключена по следующим адресам: ул. Мончегорская, д.18, 26, 29, 30, 31, 33, 37А, 37Б, 49, ул. Ладожская, д. 15, 15А, 19, ул. Ломоносова, д.32А, ул. Щербакова, д. 40, 42, 56.

Ранее сообщалось о том, что авария оставила без света 150 домов в Петрозаводске.