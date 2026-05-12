12 мая 2026, 16:34
Серьезная авария оставила без света более 150 домов в Петрозаводске
Перевалка частично обесточена. Железнодорожный район тоже без света
фото «Петрозаводск говорит»
В карельской столице произошла очередная авария на сетях. Без электроснабжения вечером 12 мая остались несколько крупных районов.
По информации Елиной дежурно-диспетчерской службы, в 16:05 произошло отключение электроснабжения в Железнодорожном районе и частично на Перевалке. Без электричества остались 167 домов.
«Причина: повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».
Ранее утром ряд домов и детский сад остался без холодной воды из-за аварии.