Серьезная авария оставила без света более 150 домов в Петрозаводске

В карельской столице произошла очередная авария на сетях. Без электроснабжения вечером 12 мая остались несколько крупных районов.

По информации Елиной дежурно-диспетчерской службы, в 16:05 произошло отключение электроснабжения в Железнодорожном районе и частично на Перевалке. Без электричества остались 167 домов.

«Причина: повреждение на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Ранее утром ряд домов и детский сад остался без холодной воды из-за аварии.