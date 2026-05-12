12 мая 2026, 16:26
Общество

Жителей Петрозаводска призвали проявить повышенную внимательность

В столице Карелии аферисты действуют под видом «сотрудников» мэрии
мошенник_телефон
Изображение от Freepik

Участились случаи звонков пожилым людям от злоумышленников, которые представляются сотрудниками администрации Петрозаводска, сообщили в пресс-службе местного органа самоуправления.

По данным источника, аферисты сообщают о перерасчете выплат и подарках от администрации, а также просят сообщить код.

В мэрии  столицы Карелии призвали горожан быть внимательными, предупредить о схеме аферистов пожилых родственников, а обо всех подозрительных звонках рекомендовали сообщать в правоохранительные органы.

Обсудить
Метки: 
мошенники
Петрозаводск
выплата