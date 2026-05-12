Жителей Петрозаводска призвали проявить повышенную внимательность

Участились случаи звонков пожилым людям от злоумышленников, которые представляются сотрудниками администрации Петрозаводска, сообщили в пресс-службе местного органа самоуправления.

По данным источника, аферисты сообщают о перерасчете выплат и подарках от администрации, а также просят сообщить код.

В мэрии столицы Карелии призвали горожан быть внимательными, предупредить о схеме аферистов пожилых родственников, а обо всех подозрительных звонках рекомендовали сообщать в правоохранительные органы.