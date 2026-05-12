Карельские чиновники похвастались деревянным тротуаром

В 21-м веке чиновники на севере Карелии похвастались обновленным деревянным тротуаром вблизи деревянных домов.

Прежняя дорожка пришла в негодность – доски расшатались, прогнулись, отпали и сдвинулись в стороны. Но вместо резинового покрытия, бетонного, каменного, или из отсева или даже брусчатки вдоль домов уложили дорожку из пяти толстых и длинных досок. О проделанной работе сотрудники администрации Кемского округа отчитались в соцсети.

«На улице Полярная завершены работы по замене изношенных деревянных мостков. Объект длительное время находился в неудовлетворительном состоянии, о чем свидетельствовали многочисленные обращения жителей. Благодаря совместным усилиям администрации округа и окружного Совета вопрос удалось оперативно решить: было выделено финансирование, составлен план работ и найден ответственный подрядчик», - написали чиновники.

По мнению кемской администрации, так выглядит улучшение городской среды: «Новый пешеходный маршрут теперь безопасен и комфортен для всех горожан».