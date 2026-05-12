Более 10 железных коней оказались на штрафстоянке в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска озвучили данные о выявленных за выходные нарушениях.

По данным источника, 12 водителей отстранены от управления за грубые нарушения Правил дорожного движения. В пяти случаях водители были пьяны, в остальных — не имели права управления транспортом.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, транспортные средства перемещены на специализированную стоянку.

В ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медосвидетельствования водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и назначить штраф в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное деяние грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.