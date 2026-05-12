В России могут перестать отключать горячую воду летом, но не везде

Через пять-семь лет в отдельных зонах в новостройках и городах-миллионниках могут прекратиться отключения горячей воды, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам эксперта, в большинстве регионов горячую воду отключают до 14 календарных дней, но в крупные города и регионы, которые активно модернизируют сети, уже перешли на 10 дней.

«Для большинства городов целью на 2030–2035 годы стоит сократить время отключений вдвое. Добиться этого поможет ежегодное обновление 2,5% сетей вместо текущего 1% и вложение порядка 750 млрд рублей в модернизацию»,

— заявил Кошелев.

Он отмечает, что добиться полного отказа от плановых отключений возможно только после замены 70–80% изношенных труб, что потребует десятилетий и значительных инвестиций.