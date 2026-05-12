Ягодные места назвали в Петрозаводске

В карельской столице в этом году снова откроют точки продажи ягод.

Места для легальной торговли определили в администрации. От желающих организовать сезонную продажу ягод до конца мая ожидают заявок на аукцион. Торговать будет разрешено с 1 июня по 1 сентября.

Среди ягодных мест: Лесной проспект, у дома № 40; улица Мерецкова, у дома № 6; улица Чапаева, у дома № 39; Первомайский проспект, у дома № 17; площадь Гагарина, у дома № 2; Первомайский проспект, у дома № 19; Нойбранденбургская улица, у дома № 27.