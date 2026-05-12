Часть автобусов из Петрозаводска временно изменит маршрут

В связи с прекращением транспортного движения через железнодорожные переезды на Пряжинском шоссе с 18:00 12 мая по 03:00 13 мая произойдет изменение в маршруте автобусов пригородного сообщения. Об этом сообщили в паблике «Карелавтотранс».

По данным источника, автобусы Бесовецкого, Падозерского и Пряжинского направлений будут следовать в объезд через улицу Новосулажгорскую.

Пассажиров предупредили о временной отмене нескольких остановок в пути: Авторемзавод, улица Складская, Стройбаза, улица Тепличная, Хладокомбинат и Силикатный завод.