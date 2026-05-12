Житель Карелии сделал опасный подарок своему ребенку

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в поселке Сосновый Лахденпохского округа, в котором травмы получил 8-летний водитель мотоцикла, сообщили в ведомстве.

По данным источника, ребенок, управляя питбайком, не рассчитал безопасную скорость движения, наехал на камень, упал и травмировался.

Установлено, что опасный подарок школьнику купил отец и разрешил сыну сесть за руль. При этом юный водитель не имел права управления мотоциклом, навыков вождения мототехники и защитной экипировки.

Мужчине назначен административный штраф.

Ранее два юных жителя Санкт-Петербурга пострадали в ДТП на трассе в Карелии.