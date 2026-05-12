В Петрозаводске два пса вцепились мертвой хваткой в гулявшую с пенсионеркой собаку на поводке. Момент нападения запечатлела городская камера наблюдения. Инцидент произошел рано утром 10 мая.

Пожилая женщина подошла со своим питомцем к подъезду дома, как внезапно на него накинулись две здоровенные собаки. Они начали кусать собрата меньшего размера, пенсионерка безуспешно пыталась их отбить, а потом тянула своего бедолагу за поводок. Женщина не отпускала своего любимца, иначе озверевшие псы могли бы его попросту разорвать или нанести серьезные увечья. Схватка длилась несколько минут, потом псы отступили, а женщина поспешила со своим питомцев домой.

В паблике «Подслушано в Птз» сообщили, что у агрессивных собак есть хозяин, но он отпускает их на самовыгул, так как якобы не может с ними справиться. Также со слов горожан, мужчина избивал двух питомцев, из-за чего одна из них стала неуправляемой и злой.

Горожане утверждают, что жаловались в полицию, но участковый бездействует, а мужчина так и отпускает собак гулять на улицу без присмотра. Люди захотели придать огласке происходящее.