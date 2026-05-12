Нейросеть помогла раскрыть двойное убийство российских пенсионеров

С помощью искусственного интеллекта московские следователи восстановили смазанные отпечатки пальцев и установили убийц пенсионеров. Злодеяние было совершено 27 лет назад. Об этом случае пишет «Комсомольская правда».

По данным источника, тела супругов нашли в их квартире в декабре 1998 года. Нечёткий отпечаток пальца с места преступления почти три десятилетия не удавалось идентифицировать, но в 2025 году нейросеть его «дорисовала» и выдала совпадение.

Под подозрением оказался мужчина, похожий на фоторобот, составленный со слов соседей погибших. Сейчас злоумышленнику 59 лет. Сообщается, что это бывший офицер, позже ставший бандитом из подмосковной Дубны.

Мужчина сознался в преступлении и сообщил, что соседка убитых по даче подговорила его ограбить супружескую пару, полагая, что у них есть деньги. Вместе с двумя злоумышленниками они проникли в квартиру под видом покупателей дачи, которую будущие жертвы выставили на продажу. Пенсионеров связали, пытали и задушили. Но нашли только дешёвую шубу и старинную икону, которую позже продали за 20 тысяч рублей (около 1 тысячи долларов).

Бывшему офицеру и соседке предъявлено обвинение в убийстве двух человек, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Дело передано в суд.