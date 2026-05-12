Плачут небеса: жителей Карелии предупредили о дожде

В среду, 13 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днём +14...+16°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днём +13...+18°С, местами до +21°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале ночью +6 °C, днём +18 °C.

В Кеми ночью +5 °C, днём +16 °C.

В Кондопоге ночью +8 °C, днём +17 °C.

В Медвежьегорске ночью +9 °C, днём +17 °C.

В Олонце ночью +9 °C, днём +20 °C.

В Пудоже ночью +8 °C, днём +20 °C.

В Сегеже ночью +8 °C, днём +17 °C.

В Сортавале ночью +7 °C, днём +17 °C.

В Суоярви ночью +9 °C, днём +18 °C.